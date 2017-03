Belgische atlete gaat vrijuit 28 (!) jaar na dopingschorsing die haar van Olympische Spelen hield

De voormalige Belgische topatlete Ria Van Landeghem had nooit mogen uitgesloten worden van deelname aan de Olympische Spelen van 1988 in het Zuid-Koreaanse Seoul. Dat melden Van Landeghem en het BOIC vandaag in een gezamenlijk communiqué.

Ria Van Landeghem was in de jaren ‘80 één van Belgiës meest succesvolle atleten op de lange afstand: zo won de Oost-Vlaamse de marathons van Stockholm en Minneapolis, en eindigde ze op het podium in de marathons van Seoul, Boston, Londen en San Francisco. Op de Olympische Spelen van 1984 in Los Angeles werd ze 21ste op datzelfde nummer.

In 1988 was Van Landeghem voor de tweede maal geselecteerd voor de Olympische Spelen. Om dopingzaken te vermijden, organiseerde het BOIC voorafgaande dopingcontroles. Dopingcontroles, die - zo blijkt nu - op een twijfelachtige manier werden georganiseerd. Van Landeghem testte op 16 september 1988 positief toen ze al Seoul in was, werd naar huis gestuurd en mocht een tweede olympiade op haar buik schrijven.

Ze hield echter steeds haar onschuld staande, en begon aan een procedureslag met het BOIC. Ze werd daarbij onder andere vrijgesproken door de Vlaamse Atletiekliga en de internationale atletiekfederatie IAAF, maar het BOIC weigerde haar naam te zuiveren. Zo mocht ze - ondanks haar plaats in de top 10 van de wereld - twee jaar lang niet uitkomen voor België.

Fouten bij dopingcontrole

Dertig jaar na datum (en nadat beide partijen het dossier “onafhankelijk van mekaar” voorlegden aan “een aantal gerenommeerde deskundigen”) erkent het BOIC nu “op basis van de huidige stand van de wetenschap” alsnog dat Van Landeghem onterecht positief werd bevonden. De uitgevoerde dopinganalyse voldeed, luidens het BOIC: “niet aan een aantal minimale kwaliteitsgaranties die in 1988 ingeburgerd waren”: zo kon vervuiling van de machine niet uitgesloten worden en werd het B-staal niet correct onderzocht.

Van Landeghem krijgt drie decennia na haar straf dus eindelijk eerherstel: “Het hoofd van het dopinglab in Seoul had op basis van de analyseresultaten Ria Van Landeghem nooit positief mogen verklaren”, erkent het BOIC nu. “Omwille van bovenstaande redenen had ze niet mogen uitgesloten worden van de Olympische Spelen in Seoul ‘88. Deze schorsing moet als onterecht bestempeld worden. Het BOIC wenst zich hiervoor te verontschuldigen bij Ria Van Landeghem.”

Van Landeghem: “Apprecieer de moed van het BOIC”

“Als voormalig Belgisch recordhoudster op de marathon krijg ik na bijna 30 jaar alsnog eerherstel na een foutieve positieve dopingtest, preventief georganiseerd door het BOIC tijdens de Olympische Spelen van Seoul in 1988”, opende Ria Van Landeghem in een persbericht. “Doordat het hoofd van het IOC-labo in Seoul deze test positief verklaarde, werd ik door het BOIC destijds verzocht onmiddellijk de Olympische Spelen te verlaten.”

“Het BOIC heeft de vrijspraak voor doping door de Vlaamse Atletiekliga en de IAAF (in 1989, nvdr) nooit aanvaard en schorste me van hun selectielijsten ondanks mijn plaats in de top tien van de wereld”, vervolgde Van Landeghem. “Daardoor bleef ik al die jaren als dopingzondaar bestempeld. Het BOIC wil zich hiervoor nu excuseren. Ik apprecieer dat het BOIC de moed heeft gehad dit nu publiekelijk toe te geven.”