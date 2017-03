Politie neemt tientallen wapens in beslag na inval bij No Surrender

De federale politie heeft bij een grootschalige actie in de entourage van motorbende No Surrender 34 personen van hun vrijheid beroofd. In het onderzoek rond wapenhandel werden 35 wapens, munitie, een granaat en 5.000 euro cash in beslag genomen. Dat vernam De Standaard.

De federale gerechtelijke politie is vanochtend op 61 adressen in ons land binnengevallen. De huiszoekingen vonden plaats in verschillende clubhuizen van de motorbende No Surrender in Vlaanderen en Wallonië maar ook in Frankrijk. De onderzoeksrechter in Doornik zou aanwijzingen hebben dat No Surrender zich inlaat met handel in Oost-Europese automatische vuurwapens.

Bij de actie waren meer dan 450 politieagenten betrokken. Die agenten namen 35 vuurwapens in beslag. Er werden onder meer een Skorpio-machinegeweer, vier 6.35-geweren met geluidsdempers en verschillende militaire wapens aangetroffen. 34 mensen werden van hun vrijheid beroofd.

Gerelateerde misdrijven

Tijdens verschillende huiszoekingen werden er ook nieuwe dossiers geopend in verband met de handel in en het bezit van onder andere coke en speed.

Het onderzoek wordt voortgezet door de afdeling georganiseerde misdaad van de federale politie van Bergen-Doornik.

No Surrender werd opgericht door de beruchte Nederlandse ex-Satudarah Klaas-Jan Otto. Hij zit in de cel voor andere feiten. Het belangrijkste chapter van No Surrender in België is in Poppel vlakbij de Nederlandse grens.