Tyson Fury kondigt terugkeer in de ring aan

Zwaargewicht Tyson Fury viert op 13 mei zijn comeback in de boksring, zo maakte hij maandagavond op zijn Twitter-account bekend.

“Momenteel ben ik nog op zoek naar een tegenstander. Er zal spoedig meer nieuws volgen”, aldus de bokser, wiens licentie vorig jaar werd ingetrokken door de British Boxing Board of Control (BBBofC).

Tyson Fury versloeg op 28 november 2015 in Düsseldorf de Oekraïner Vladimir Klitschko, die elf jaar ongeslagen was, en nam zo zijn wereldtitels van de WBA, WBO en IBO over. Tot een revanche kwam het daarna niet meer omdat Fury tot twee keer de kamp annuleerde. In juli sukkelde de Brit met een enkelblessure, in september zegde hij af “om medische redenen”. In oktober vorig jaar stond hij zijn wereldtitels af. De 28-jarige Brit kampte met psychische problemen en wou die eerst aanpakken alvorens weer aan boksen te denken.

Fury, die zichzelf de ‘Gyspy King’ noemt, gaf vorig jaar in een interview met Rolling Stone toe dat hij met mentale problemen kampte en daarom cocaïne gebruikte. Hij testte overigens positief op cocaïne bij een controle op 22 september 2016. Een dag later blies hij voor de tweede keer een revanche tegen Klitschko af. In februari was al nandrolon aangetroffen in zijn urine. Fury telt op zijn erelijst 25 zeges (18 met KO) en is ongeslagen.