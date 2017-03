Pablo Cuevas wint Brasil Open derde keer op rij

De 31-jarige Uruguayaan Pablo Cuevas (ATP-33) heeft maandag voor het derde jaar op rij het ATP-toernooi van Sao Paulo (455.565 dollar) gewonnen.

In de finale versloeg Cuevas de Spanjaard Albert Ramos (ATP-24) in 2 uur en 59 minuten met 6-7 (3/7), 6-4 en 6-4. Cuevas was derde reekshoofd op het Braziliaanse gravel, Ramos stond tweede op de plaatsingslijst. De finale had zondag al afgewerkt moeten worden, maar werd bij 6-7 (3/7) en 3-3 wegens regen onderbroken. Maandag maakte Cuevas tussen de regenbuien door de opgelopen achterstand goed.

Met ook nog successen in Rio de Janeiro in 2016 en Umag en Bastad in 2014 zit Cuevas nu aan zes ATP-titels. Daarnaast was hij drie keer runner-up. Ramos kon uit vier ATP-finales slechts één titel puren. Vorig jaar won hij in Bastad.