Eén terrorist van Parijs en Brussel blijft spoorloos

De terroristen van Brussel hadden op het internet nog contact met hem voor de aanslagen. Ahmad Alkahld blijft evenwel spoorloos.

Onder de schuilnaam ‘Mahmoud’ gaf hij de terroristen van Brussel – en dan specifiek Najim Laachraoui – in de maand voor de aanslagen nog online raad vanuit Raqqa, Syrië. Zo vroeg Laachraoui Mahmoud een handleiding of video te sturen, om Laachraoui te tonen hoe hij vanop afstand springstof tot ontploffing kon brengen. Laachraoui vroeg ook aan Mahmoud om de explosieven in Raqqa te testen.

Dat blijkt uit de analyse van een computer van de terroristen die teruggevonden werd in de Max Roosstraat in Brussel.

Valse naam

Wat de echte naam van ‘Mahmoud’ is, weet tot vandaag niemand. Ahmad Alkahld of Yassine Noure: dat zijn de namen die respectievelijk op zijn vals paspoort en op zijn valse Belgische identiteitskaart stonden. Alkahld kwam in oktober 2015 met een valse naam vanuit Syrië naar België om de aanslagen in Parijs te helpen voorbereiden.

Alkahld werd door Salah ­Abdeslam opgehaald in het Duitse Ulm en naar België gebracht. De terroristen van Parijs huurden vanaf 7 oktober 2015 een safehouse aan de Rue Radache in Auvelais.

Het huis werd gehuurd door bommenmaker Najim Laachraoui, uiteraard met een valse identiteitskaart. Het was een van de zeven safehouses in België van de groep.



Volgens Osama Krayem verbleven ­Alkahld en hijzelf in het safehouse in Auvelais. Ze werkten er aan hun explosieven. Het DNA van Alkahld werd teruggevonden op twee van de bommengordels die in Parijs werden gebruikt.

Alkahld bleef niet in België om deel te nemen aan de aanslagen van Parijs. Op 1 november 2015 controleerde de Hongaarse politie een man in de trein van Wenen naar Belgrado. Het was Alkahld. Hij was onderweg naar Turkije, zei hij. Wellicht ging hij naar Syrië. Sindsdien is hij spoorloos.