De leerlingen van drie scholen in Vlaanderen namen vandaag de les seksuele opvoeding in hun school over. Dat deden ze uit protest tegen de manier waarop er op scholen nog te vaak wordt omgesprongen met relationele en seksuele vorming. De Vlaamse scholierenkoepel en Sensoa, het Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid, slaan daarvoor de handen in elkaar.