‘Ik heb als allochtoon geleerd om me vooral niet te veel aan te trekken van wat mensen zoals Crevits zeggen’

Al 11 jaar zit een Turkse moeder, wiens drie kinderen naar school gaan in Heusden-Zolder, in het oudercomité. Dat Hilde Crevits (CD&V) zegt dat allochtone ouders een tandje moeten bijsteken, vindt ze jammer.

‘Van allochtonen mogen we meer engagement verwachten.’ Minister voor Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) stak haar ongenoegen over vermeende het gebrek aan integratie-enthousiasme bij de Belgische allochtone gemeenschap niet onder stoelen of banken tijdens een interview in Het Nieuwsblad.

‘Toen ik de internationale onderzoeken over ons onderwijs zag, zijn mijn ogen opengegaan. Er is een gigantische kloof in de resultaten tussen wie thuis Nederlands spreekt en wie Turks of Arabisch spreekt. En het wordt nog erger: in tegenstelling tot in andere Europese landen, zoals Nederland, scoort onze tweede generatie niet beter dan onze eerste.’

Crevits wijst de allochtone ouders op hun verantwoordelijkheid. ‘Als zij zich niet kunnen uitdrukken in het Nederlands en geen bereidheid tonen om de taal te leren, dan heeft dat ook slechte effecten op de kinderen.’

Soep- en plattekaasweken

Naast de ontgoochelde reactie van Groen en de aanval van professor Piet Van Avermaet (UGent), die stelt dat de bevindingen van Crevits op geen enkel onderzoek zijn gebaseerd, kan ook de gemeentelijke basisschool Beekbeemden in Heusden-Zolder de oproep van de minister allerminst smaken. In het oudercomité zitten er namelijk evenveel ouders van Turkse origine als van Limburgse origine.

Aysun* is een van hen. De Turkse moeder van drie kinderen is intussen al 11 jaar actief in het oudercomité. Een bezigheid die ze combineert met een fulltimebaan. ‘Ik heb me altijd al betrokken gevoeld bij het schoolgebeuren en vind het ook fijn om te zien hoe je zaken voor je eigen kinderen én voor andere kinderen kunt verwezenlijken.’

‘Zo zamelen we tijdens het schoolfeest en de soep- en plattekaasweken geld in dat we daarna kunnen besteden aan het Sinterklaasfeest, aan maandelijks een stuk vers fruit voor alle leerlingen en aan een financiële tegemoetkoming voor schoolreizen en -uitstapjes.’

‘We hebben het weer gedaan’

De oproep van Crevits komt niet bijzonder hard aan bij Aysun, die naar eigen zeggen als allochtoon wel een en ander gewoon is: ‘Ik lees dat of hoor dat op de radio en dan denk ik: “Ja, wij, de allochtonen, hebben het weer gedaan. Maar ik heb als allochtoon vooral geleerd om me niet te veel aan te trekken van wat mensen zoals Crevits zeggen.’

‘Ik vind de uitspraken die Crevits nu doet vooral veralgemenend. Ik zie evenveel kinderen van “zuiver Belgische” ouders die taalfouten maken of van wie de ouders het laten afweten tijdens oudercontacten. Zowel bij Turken als Belgen zijn er ouders die zich niet willen engageren om allerlei redenen. Maar het klopt echt niet om met de vinger naar “de allochtoon” te wijzen. Integendeel: ik zie juist dat allochtone ouders net harder gemotiveerd zijn om bijvoorbeeld altijd naar het oudercontact te komen omdat ze er extra zeker van willen zijn hun kind integreert en goed studeert.’

Satelliettelevisie en internet

Daarmee ontkent Aysun echter niet dat er zich anno 2017 makkelijker taalproblemen voordoen bij schoolgaande kinderen dan bij de vorige generatie. ‘Toen mijn ouders naar België kwamen, konden wij als kind geen letter Nederlands. Maar wilskracht en motivatie hebben ertoe geleid dat ik en mijn drie broers toch maar een diploma hebben gehaald. Hoe je Nederlands leerde? Elke week naar de bibliotheek gaan, naar Vlaamse zenders kijken en kranten lezen.’

‘Nu ligt dat anders. Ik moet sleuren om mijn zoon een boek te laten lezen en het internet is spannender dan een krant lezen. Ook satelliettelevisie is een dooddoener om Nederlands te leren of onderhouden, merk ik. Daarom blijven wij thuis een mix van Turks en Nederlands spreken met onze kinderen, waarbij Nederlands de belangrijkste positie inneemt.’

Babbelen

De school in Heusden-Zolder waar Aysuns kinderen studeren, lanceerde verschillende projecten om Turkse leerkrachten, leerlingen en ouders wat Nederlandse taaltrucjes bij te leren . ‘Tijdens die avonden wordt er vooral veel gebabbeld. Met elkaar, maar ook met Belgische ouders. We doen dan een quiz, nodigen een Turkse stand-upcomedian uit of we geven een workshop Turks koken.’

‘Zo leer je niet enkel Nederlands maar ook iets van elkaar. En dat kan helpen om er weer vol goede moed in te vliegen. Daar hebben wij geen nationale politieke oproep voor nodig.’

* Echte naam gekend bij de redactie