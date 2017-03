Zoontje van Sergio Herman vlak voor geboorte overleden

Het zoontje van televisiekok Sergio Herman en zijn vrouw Ellemieke Vermolen is vlak voor de geboorte overleden. Dat laat de familie weten in een persbericht.

‘Het is nog te vroeg om dit onmenselijke verlies te beschrijven en te verwerken, daarom verzoeken zij hun privacy te respecteren in de komende zware periode die hen te wachten staat. Familie en naaste vrienden zijn een grote en veilige steun voor hen’, staat in de verklaring. Het jongetje overleed vorige week, de begrafenis zal binnenkort plaatsvinden in intieme kring.

Door het plotse overlijden maakte Medialaan ook vandaag bekend dat Herman zijn activiteiten als jurylid in het VTM-programma 'Mijn pop-uprestaurant' in de volgende afleveringen zal terugschroeven. 'De programmamakers bekijken momenteel hoe de jury in tussentijd verder zal te werk gaan.'

In september vorig jaar maakte Ellemieke bekend dat ze in verwachting was van hun derde kindje. Ellemieke en Sergio hebben samen twee zonen, Noah (7) en Zenna (5).