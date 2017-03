De Britse zangeres Adele is getrouwd. Het gerucht dat ze in het huwelijksbootje stapte met Simon Konecki, de vader van haar kind, deed al lang de ronde maar pas nu heeft ze het ook bevestigd.

De 28-jarige ‘Hello’-ster trad afgelopen weekend op in het Australische Brisbane en onthulde op het podium dat ze een getrouwde vrouw is.

'Ik probeerde me te herinneren hoe ik me voelde aan het begin van de relatie die me inspiratie gaf voor dit nummer. Want hoe verschrikkelijk het beëindigen van een relatie ook kan zijn: het gevoel dat je overstelpt wanneer je voor iemand nieuw valt is het beste ter wereld. Het spreekt voor zich dat ik dit niet meer mag voelen. Ik ben nu getrouwd', zei ze voor ze haar hit ‘Someone Like You’ bracht.

Het is niet de eerste keer dat Adele hint naar haar relationele status. Toen ze enkele weken geleden haar Grammy voor ’Album voor het jaar’ ging ophalen, verklapte ze al iets minder duidelijk dat ze getrouwd is. 'Ik hou van je. Mijn manager, mijn man, mijn zoon. Jullie zijn de enigen voor wie ik dit doe', zei ze tijdens haar emotionele speech. Fans vermoeden dat de twee hun jawoord gaven rond Kerstmis, maar de exacte datum en hun trouwlocatie is nog steeds geheim.