'Uitspraken Crevits zijn op geen enkel onderzoek gebaseerd'

'De uitspraken van minister Crevits over het gebrek aan betrokkenheid van allochtone ouders zijn op geen enkel empirisch onderzoek gebaseerd', reageert professor Piet Van Avermaet, directeur van het steunpunt Diversiteit & Leren (UGent). Politiek zegt Van Avermaet Crevits’ uitspraken te begrijpen, maar dat weerhoudt hem er niet van om ze 'ronduit triest' te noemen.

Vlaams minister van Onderwijs en CD&V-kopstuk Hilde Crevits trekt aan de alarmbel over de tweede generatie allochtonen in ons land. Die boekt in vergelijking met de eerste generatie amper vooruitgang ‘in tegenstelling tot in andere Europese landen, zoals Nederland’

Ze koppelt dat meteen aan een duidelijke oproep richting de allochtone ouders en de scholen. ‘Scholen mogen gerust zeggen dat ze een actieve participatie verwachten, zoals aanwezig zijn op oudercontacten, de communicatie van de school opvolgen, maar ook deelnemen aan de ouderraad of helpen bij een ouderavond’, zegt Crevits. ‘Omgekeerd mogen we wel verwachten dat er een bereidheid is tot volledige integratie. En als ik de schoolse resultaten zie, dan schort daar nog een en ander aan.’

Volgens Piet Van Avermaet van het directeur van het steunpunt Diversiteit & Leren (UGent), zijn de uitspraken van Crevits op geen enkel empirisch onderzoek gebaseerd. Van Avermaet wijst erop dat exact hetzelfde patroon ook bestaat bij kansarme ouders. 'Ook daar zijn de ouders wél betrokken bij de toekomst van hun kinderen, maar ontbreken ze het sociale en culturele kapitaal om de verwachtingen die de school van hen heeft in te lossen. Er bestaat daar een enorme mismatch. En door die ouders nu te culpabiliseren, komen we geen stap verder.'

'Gedeelde verantwoordelijkheid'

Volgens Van Avermaet, die net over het thema van de ouderbetrokkenheid onderzoek voert in opdracht van Crevits, zijn ook allochtone ouders heel begaan met de resultaten van hun kinderen. 'Maar vaak hebben ze ook een laag zelfbeeld, blijkt uit onze interviews. Zo hebben ze schrik om hun kinderen te vragen wat in hun agenda staat, omdat ze vrezen zo zelf door de mand te vallen en te moeten toegeven dat ze slecht gepresteerd hebben.'

'Het is heel makkelijk de schuld bij de ouders te leggen, maar eigenlijk is dit een gedeelde verantwoordelijkheid', meent de prof. 'Voor scholen zijn er heel wat tools beschikbaar. Zo leveren de brugfiguren in Gent ontzettend goed werk om ouders en school te laten samenwerken.'

Van Avermaet wijst ook op de verschillende verwachtingen van ouders en scholen. "Ik kan hier het voorbeeld geven van een alleenstaande kansarme moeder, die er elke ochtend voor zorgt dat haar kinderen een gevulde brooddoos meekrijgen en denkt dat ze daarmee voldoende haar betrokkenheid toont, terwijl de school daar anders over denkt. Daarom zeg ik dat als Mohammed niet naar de berg komt, de berg naar Mohammed moet komen.'

Ook over het verband tussen de thuistaal en de schoolresultaten gaat Crevits de mist in, meent Van Avermaet. 'De minister verwijst naar de Pisa-data, maar dat is het enige onderzoek waarin dat verband wordt gelegd, en dat is daarom nog geen causaal verband.'

Gemeenschapsonderwijs wil werken aan sociale mix

Het Gemeenschapsonderwijs wil, eerder dan allochtone ouders aan te spreken op hun verantwoordelijkheden, werk maken van het dichten van de kloof, het aanpakken van segregatie en een goede sociale mix. 'Taal is inderdaad belangrijk om te kunnen communiceren, maar het is breder dan dat', zegt woordvoerster Sarina Simenon. Ze wijst op een goede werking van het centraal aanmeldingsregisters (CAR), een goede begeleiding en het beteugelen van het watervaleffect in de onderwijsmodernisering.

De GO!-woordvoerster wijst tot slot nog op laagdrempelige initiatieven die in sommige GO!-scholen ingezet worden om alle ouders betrokken te krijgen. 'Zo zijn er scholen die ‘s ochtends koffie- en theemomenten aanbieden: informelere momenten die ook aangewend kunnen worden om schoolse zaken te bespreken. Een aanpak zoals deze werkt. En er zijn nog meer van zulke initiatieven mogelijk.'