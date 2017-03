Uitzendrechten Champions League voor Engelse ploegen verandert van televisiezender

Het Britse telecombedrijf BT heeft rivaal Sky opnieuw afgetroefd bij het verkrijgen van de tv-rechten in Groot-Brittannië voor de Champions League. Het voormalige staatsbedrijf betaalt een kleine 1,4 miljard euro om vanaf het seizoen 2018-2019 de beelden van het Europese topvoetbal nog eens drie jaar te mogen verspreiden.

Per seizoen gaat het om 394 miljoen Engelse pond, ruim 455 miljoen euro, waarmee BT bijna een derde meer betaalt dan in de huidige in 2015 afgesloten verbintenis. In 2013 ging BT de concurrentie met sportzender Sky aan door de rechten van de belangrijkste Europese voetbalcompetitie binnen te halen, toen nog voor 345 miljoen euro per seizoen.

Sky, dat de rechten op de Engelse Premier League bezit, reageerde door te verklaren dat het meer is dan een sportzender. Een aantal Amerikaanse series en films is inmiddels op Sky te zien.