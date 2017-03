Het kopstuk van Les Républicains, Alain Juppé, heeft tijdens een persconferentie bekendgemaakt dat hij zich niet kandidaat stelt voor de Franse presidentsverkiezingen. 'Het is te laat.'

De voormalige Franse premier Alain Juppé kondigde de persconferentie in Bordeaux zondagavond aan op Twitter, toen de crisis rond de kandidatuur van François Fillon in alle hevigheid losbarstte. 'Ik heb diep en lang nagedacht', zei Juppé tijdens de persconferentie maandagochtend. 'Want ik heb verschillende keren de vraag gekregen om mij kandidaat te stellen. Dat heeft me doen twijfelen. Ik heb nagedacht.'

'Koppigheid van Fillon'

Ondanks al die twijfels, stapt Juppé niet mee in de race naar het Elysée. 'Voor eens en voor altijd: het is te laat', klonk het onverbiddellijk. 'Voor mij is het te laat. Maar dat is het niet voor Frankrijk, dat is het nooit voor Frankrijk. Het land maakt een vertrouwenscrisis door, maar kan daar weer van herstellen.'

Tot slot sprak het kopstuk van Les Républicains over de 'koppigheid' van Fillon. Die laatste werd officieel in staat van beschuldiging gesteld wegens corruptie, waardoor de afgelopen dagen honderden van zijn medewerkers en medestanders publiekelijk afstand van hem namen. Fillons onverminderde volharding in zijn strijd om het presidentschap, kan volgens Juppé als rasechte 'koppigheid' worden bestempeld die tot de huidige politieke impasse heeft geleid.

Geen onbeschreven blad

De afgelopen dagen werd nog sterk gespeculeerd over een opgave van Fillon, waarbij Alain Juppé steevast als tweede keuze werd voorgesteld. In de wandelgangen stoomden aanhangers van Juppé hem de afgelopen dagen tevergeefs klaar om hem als kandidaat naar voren te schuiven.

Pikant is dat Juppé zelf in 2004 tot een voorwaardelijke celstraf werd veroordeeld wegens fraude en ‘spookbanen’. Hij was medeverantwoordelijk voor medewerkers die ­fictief werkten op het stadhuis van Parijs, daar ook werden betaald, maar in werkelijkheid aan de slag waren voor de partij RPR, een van de voorgangers van Fillons Les Républicains.