Thomas Pieters knap vijfde op Mexico Championship

Thomas Pieters is na zijn tweede plaats op het Genesis Open nu vijfde geworden op het Mexico Championship golftoernooi (WGC/9.750.000 dollar), dat werd betwist op de Chapultepec golfbaan in Mexico City.

De 25-jarige Antwerpenaar, die tijdens de eerste drie ronden constant in de top-10 stond, zette een ultieme ronde neer in 68 slagen, drie onder par. Met accurate afslagen op de eerste vier holes putte hij birdies weg op de holes één, twee en vier. Op de volgende twaalf holes kreeg hij vrijwel geen uitgelezen birdiekansen meer. Zo lukte hij geen enkele birdie op de par-5 holes. Op de zeventiende hole, een korte par-3, putte hij nog een birdie weg en leek hij naar een plaats in de top-3 af te stevenen. Na een slechte afslag op de achttiende en laatste hole, moest hij echter nog een bogey op zijn kaart schrijven.

Met zijn totaalscore van 273 slagen, elf onder par, telde de nummer 35 op wereld golfranglijst drie slagen meer dan de Amerikaan Dustin Johnson, die in zich de beste toonde. Voor de nummer één van de wereld, die het toernooi in 2015 ook al eens op zijn naam schreef, is het zijn zestiende overwinning in zijn loopbaan, waaronder veertien op de Amerikaanse PGA Tour. Voor Johnson, die twee weken terug de Genesis Open won, was er 1.700.000 dollar weggelegd.

Pieters liet in de eindstand een pak kleppers achter zich zoals de Noord-Ier Rory McIlroy, de Amerikanen Jordan Spieth, Phil Mickelson, Rickie Fowler en Justin Thomas. Binnen twee weken staat het Arnold Palmer Invitational op het programma dat doorgaat op de Bay Hill golfbaan in het Amerikaanse Orlando.