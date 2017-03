De 23-jarige Laurence Roos is zondag op de internationale dressuurwedstrijd in Lier tweede geworden in de Grand Prix Special met een score van 72.725 procent. Ze sluit daarmee in haar tweede wedstrijd bij de senioren aan bij de nationale dressuurtop.

Nadat ze vrijdag in de Grand Prix al 69.700 procent achter haar naam kreeg, bevestigde Laurence Roos zondag in de Grand Prix Special dat zij met de 12-jarige Fil Rouge een plaats bij de nationale dressuurtop waard is. Met een percentage van 72.725 procent moest zij enkel de Nederlandse Adelinde Cornelissen laten voorgaan. De vice-olympische kampioene van Londen kreeg voor haar proef met Aqiedo 75.039 procent. Bovendien komt Roos met haar score aardig in de buurt van onze Belgische olympische combinatie van Rio de Janeiro, Jorinde Verwimp/Tiamo, die vorig jaar op de Grand Prix Special in Lier uitkwamen op 73.196 procent en in Aken vorig jaar 72.961 procent verzamelden.

Laurence Roos was dan ook bijzonder tevreden na afloop: “Dit percentage had ik in de verste verte nooit verwacht. Maar Fil Rouge vond vandaag het perfecte evenwicht tussen rustig blijven en veel expressie tonen. Hij maakte geen enkel foutje. Ik ben heel tevreden”.

De volgende wedstrijd voor Laurence Roos is pas in mei: “In april is het te druk in mijn pas opgestarte tandartsenpraktijk en dus wordt het wachten tot de wedstrijd in het Franse Compiègne in mei. Maar einde maart hebben we nog een stage bij bondscoach Sjef Janssens zodat wij wel in vorm zullen blijven. Ik zie de toekomst in ieder geval rooskleurig tegemoet.”

Uitslag Grand Prix Special:

1. Adelinde Cornelissen (Ned/Aqiedo) 75.039 procent

2. Laurence Roos (Bel/Fil Rouge) 72.725

3. Gareth Hughes (Eng/Don Carissimo) 72.569

4. Stella-Charlotta Roth (Dui/Rubin Action) 70.490

5. Marie Emilie Bretenoux (Fra/Quartz of Jazz) 65.745

...

10. Françoise Hologne-Joux (Bel/Wodan) 63.490