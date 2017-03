Crevits wijst de allochtone ouders op hun verantwoordelijkheid

Vlaams minister van Onderwijs en CD&V-kopstuk Hilde Crevits trekt aan de alarmbel over de tweede generatie allochtonen in ons land. Die boekt in vergelijking met de eerste generatie amper vooruitgang 'in tegenstelling tot in andere Europese landen, zoals Nederland', benadrukt Crevits.

Ze koppelt dat meteen aan een duidelijke oproep richting de allochtone ouders en de scholen. 'Scholen mogen gerust zeggen dat ze een actieve participatie verwachten, zoals aanwezig zijn op oudercontacten, de communicatie van de school opvolgen, maar ook deelnemen aan de ouderraad of helpen bij een ouderavond', zegt Crevits. 'Omgekeerd mogen we wel verwachten dat er een bereidheid is tot volledige integratie. En als ik de schoolse resultaten zie, dan schort daar nog een en ander aan.'

Het is de allereerste keer dat Crevits zich zo duidelijk uitspreekt over de problematiek en een stijlbreuk met het huidige CD&V-discours. 'We moeten onze Vlaamse identiteit en onze normen en waarden wat meer durven te benoemen. Dat mis ik soms een beetje', zegt Crevits daarover.

Crevits wijst daarbij de allochtone ouders op hun verantwoordelijkheid. 'Als de ouders zich niet kunnen uitdrukken in het Nederlands en ze tonen ook geen bereidheid om het Nederlands te leren, dan heeft dat ook slechte effecten op de kinderen. Een leraar uit Maasmechelen vertelde mij dat hij perfect geïntegreerde en Vlaams sprekende 18-jarige meisjes uit zijn school zag vertrekken. Een paar jaar later komen ze terug met hun kindjes en spreken die geen woord Nederlands meer. Sorry, maar dat kan niet.'