Wou Merkel haar vluchtelingenpolitiek terugschroeven?

Eind augustus 2015 sprak Angela Merkel de ondertussen wereldbefaamde woorden uit te midden van de vluchtelingencrisis: ‘Wir shaffen das’. Amper één week later overwoog de Duitse bondskanselier echter om de grenzen opnieuw te sluiten voor vluchtelingen. Dat onthulde een Duitse onderzoeksjournalist in een nieuw boek.

De fameuze drie woorden van Merkel waren goed bedoeld en moesten wijzen op de kracht van de Duitse regering om de stroom aan vluchtelingen te kunnen bolwerken. Toen Duitsland vrijwel meteen overspoeld werd door een ongekende hoeveelheid vluchtelingen begon Merkel te twijfelen aan haar eigen woorden. In september overwoog de bondskanselier om de grenzen opnieuw te sluiten, zo zou moeten blijken uit het onderzoek en bijhorend boek van de Duitse journalist Robin Alexander.

‘Die Getriebenen – Merkels Flüchtlingspolitik. Report aus dem Inneren der Macht’ ligt pas vanaf 13 maart in de winkel maar de Duitse krant Welt am Sonntag kon het boek al inkijken. Merkel zou op 12 september 2015 een telefoonconferentie gehouden hebben met een aantal zwaargewichten uit haar coalitie, waaronder de minister van Binnenlandse Zaken Thomas de Maizière.

Garanties

Het resultaat mocht er wezen: de grenscontroles zouden opgevoerd worden door extra agenten richting de grensstreek te sturen. Bovendien zou het de bedoeling geweest zijn om vluchtelingen die in de grensstreek verbleven, uit te wezen, waarvoor reeds bussen klaarstonden. De concrete plannen voor de operatie werd vrijwel meteen in gang gezet maar toen greep het ministerie van Binnenlandse Zaken in.

De Maizière eiste garanties. Alle maatregelen moesten juridisch waterdicht zijn en beelden van asielzoekers die hardhandig zouden worden aangepakt door de Duitse politie waren uit den boze. Merkel kon die garanties echter niet geven en dus werd het ‘grenzen toe’-plan in de vuilbak gegooid. Er kwamen wel extra grenscontroles maar vluchtelingen mochten Duitsland binnen.

‘Als ik kon, zou ik de klok vele jaren terugdraaien om me met de hele regering en alle andere leidinggevenden beter voor te bereiden op de situatie waarin we in september 2015 zijn terechtgekomen’, gaf Merkel vorig jaar toe, die moeilijke parlementsverkiezingen tegemoet gaat op zondag 24 september.