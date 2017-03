Supportersfederatie verzet zich tegen maandagavondvoetbal in Jupiler Pro League

De overkoepelende supportersfederatie ‘Belgian Supporters’ kant zich tegen de invoering van maandagavondvoetbal in de Jupiler Pro League, zo heeft de ledenvergadering van de Supportersfederatie dit weekend beslist. “In het hele debat over maandagvoetbal hebben we nog niemand gehoord over het belang van de supporters. Nochtans vormen zij het hart van voetbal”, klinkt het zondagavond in een mededeling.

Met drie Belgische clubs in de achtste finales van de Europa League laaide de discussie over het invoeren van maandagavondvoetbal de voorbije weken weer op. De betrokken teams willen een extra rustdag, de tegenstanders vrezen minder toeschouwers en dus minder inkomsten. Volgens de Pro League is het echter mogelijk dat er dit seizoen nog wedstrijden op maandagavond gespeeld worden.

“Maandagavondvoetbal bij hoge uitzondering, zou misschien nog aanvaardbaar zijn, maar we kennen de voetbalwereld te goed om te kunnen geloven dat het uitzonderlijk zou blijven. De leden van Belgian Supporters wijzen het idee van maandagvoetbal unaniem af”, zo luidt het standpunt van de supportersfederatie. “Men lijkt te vergeten dat maandag een werkdag is. Het is onmogelijk om op maandag supportersbussen tijdig ter plaatse te krijgen. Dit probleem kennen we al bij wedstrijden op vrijdag, al is het bij veel werkgevers op een vrijdag al iets gemakkelijker om een werknemer vroeger te laten stoppen. Het belang van de supporters moet minstens even ernstig genomen worden als alle andere overwegingen. De supporters toonden zich tijdens de vergadering bijzonder ongerust, maar ook heel erg vastbesloten. Maandagvoetbal kan en mag er niet komen.”

Op maandag 13 maart stelt de Pro League de kalender voor de play-offs voor, al zullen enkel de eerste twee speeldagen (weekends 2 en 9 april) vastgelegd worden. Een week later is bekend welke clubs doorstoten naar de kwartfinales van de Europa League en wordt er meer duidelijkheid geschept over de rest van de kalender.