Facebook bestrijdt ‘vals nieuws’ met label

Facebook heeft in de VS voor het eerst een label gebruikt om te waarschuwen voor ‘vals nieuws’. Het bedrijf wil zo de echtheid van verhalen beter controleren.

Het verhaal dat een onbeveiligd telefoontoestel de reden is voor de informatielekken in het Witte Huis kreeg het label ‘disputed’, betwist. The Seattle Tribune geeft zelf aan dat het een satirische website is en dat hun artikels dus niet echt zijn, maar Facebook neemt geen risico’s. Na veelvuldige kritiek omdat valse nieuwsberichten niet werden aangepakt roept het bedrijf nu een specifiek logo in het leven.

Facebook gebruikt ‘factcheckers’ om de berichten te controleren. Als zij de informatie als vals bestempelen, krijgt het bericht het label ‘disputed’ met zich mee. Gebruikers kunnen sinds kort ook zelf berichten signaleren.

Ook in Duitsland, Frankrijk en Nederland gaan factcheckers achter de waarheid aan. De Nederlandse vereniging voor Journalisten is het echter niet eens met de werkwijze van Facebook. Volgens algemeen secretaris Thomas Bruning moet Facebook zelf instaan voor de inhoud van hun website en mogen ze niet rekenen op derde spelers.