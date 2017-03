Nederlander Sven Kramer pakt voor de negende maal wereldtitel, Swings vijfde

De Nederlander Sven Kramer heeft zondag op het Wereldkampioenschap allround schaatsen in het Noorse Hamar voor de negende keer de titel gepakt. Bart Swings, die in de slotdiscipline van de 10.000 meter als derde over de streep kwam, eindigt in de algemene stand als vijfde.

De 30-jarige Kramer ging op 10.000 meter met de zege aan de haal, en stelde zo zijn eindoverwinning veilig. De Nederlander finishte in 13:10.45 en bleef daarmee Jan Blokhuijsen (13:13.39) en Swings (13:20.61) voor.

In de algemene stand is het hele podium bezet door Nederlanders. Kramer wint de gouden medaille, voor Patrick Roest en Jan Blokhuijsen. De Noor Sverre Lunde Pedersen is vierde, terwijl Bart Swings op de vijfde stek strandt.

Volgens Jelle Spruyt, coach van onze 26-jarige landgenoot, kan Swings nog vooruitgang boeken. “Maar dan moet hij wel op zoek trainingspartners van gelijk niveau”, legt de trainer uit. “Zo niet dreigt zijn ontwikkeling te stagneren. Op het WK zie je bijvoorbeeld dat de onderlinge concurrentie met de Nederlandse schaatsers hem een boost geeft. De een trekt de ander naar een hoger niveau. Dat mist Swings op training.”

Naast de 10.000 meter moest Swings op het WK allround ook nog aan de bak op 500 meter (zestiende plaats), de 5.000 meter (zesde plaats) en de 1.500 meter (zesde plaats).