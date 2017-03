Trump wil onderzoek, inlichtingendiensten ontkennen eventuele afluisterpraktijken Obama

De Amerikaanse president Donald Trump vraagt het Congres een onderzoek te voeren naar mogelijke afluisterpraktijken tegen zijn persoon, voor de verkiezingen van 8 november. De voormalige directeur van de Amerikaanse inlichtingendiensten ontkent dat Trump afgeluisterd werd.

‘Berichten over mogelijke politiek gemotiveerde onderzoeken, net voor de verkiezingen van 2016, zijn erg verontrustend’, klinkt het in een verklaring van het Witte Huis, geciteerd door de Amerikaanse media. ‘President Donald J. Trump vraagt dat de inlichtingencommissies in het Congres hun toezichtsautoriteit uitoefenen, als onderdeel van hun onderzoek naar Russische activiteiten, om vast te stellen of onderzoeksbevoegdheden van de uitvoerende macht zijn misbruikt in 2016.’

Nog volgens de verklaring zullen Trump en het Witte Huis geen verdere commentaar geven, tot het onderzoek naar mogelijk machtsmisbruik is afgerond.

'Uitgesloten'

James Clapper, de gewezen directeur van de nationale inlichtingendiensten in de VS, heeft uitgesloten dat Donald Trump tijdens zijn verkiezingscampagne is afgeluisterd. 'Ik kan dat ontkennen', zei Clapper aan zender NBC News.



Voor wat betreft het nationale veiligheidsapparaat waarover Clapper het toezicht had, 'was er geen zo'n afluisteractiviteit tegen de president, de president-elect op dat moment, of als een kandidaat of tegen zijn campagne', aldus Clapper.

Hij zei geen weet te hebben van een gerechtelijk bevel om de kantoren van Trump te observeren, hoewel hij niet kan spreken 'voor andere gemachtigde eenheden in de regering of een staats- of lokale eenheid'.



Trump had zaterdag zijn voorganger Barack Obama ervan beschuldigd - zonder bewijs daarvoor aan te leveren - dat hij zijn kantoor in New York heeft afgeluisterd tijdens de verkiezingcampagne. Het Witte Huis zei zondag dat het Congres een onderzoek moet voeren naar mogelijke afluisterpraktijken tegen Trump, voor de verkiezingen van 8 november.