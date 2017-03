Strijdend Antwerp verslaat Roeselare met 3-1 en kan promotie al ruiken

Antwerp heeft zich in een erg aantrekkelijke en intense wedstrijd naar een goede uitgangspositie voor de beslissende terugmatch in Roeselare geknokt. De Great Old won met 3-1 van de West-Vlamingen en kunnen promotie naar 1A nu echt ruiken.

Een kleine overwinning en liefst geen doelpunt tegen krijgen. Daar zouden veel Antwerpfans zich voor aanvang van de heenmatch tegen Roeselare mee tevredenstellen. Maar de elf van Antwerp voelden dat het vandaag wel eens kon gebeuren en verschenen uitgekookt aan de aftrap.

Meteen zette rood-wit druk naar voren. Binnen de eerste minuut stormde Tuur Dierckx af op doelman Biebauw. De toon was gezet voor een dolle eerste 45 minuten. Nauwelijks twee minuten later was er een goede schietkans voor de immer gevaarlijke Dequevy, maar zijn schot ging niet ver over.

1-0 afgekeurd

Na 10 minuten gingen de eerste armen al in de lucht, nadat Owusu het leer van dichtbij voorbij Biebauw legde. Vlak ervoor bleek de bal echter over de achterlijn te zijn geweest, waardoor het doelpunt werd afgekeurd.

Het gevaar zou een hele eerste helft voornamelijk langs de rechterkant blijven komen, via de zeer bedrijvige Tuur Dierckx. Op het kwartier zette Dierckx laag voor en Owusu trapte van dichtbij op doel. Biebauw had nog een hoogst noodzakelijke voetveeg in huis.

Dierckx heerst op rechts

Acht minuten later deed zich een bijna identiek scenario voor. Weer Dierckx zette van op rechts voor en na wat geharrewar kwam de bal voor de voeten van Owusu, wiens schot dit keer op de deklat uiteenspatte.

Foto: Photo News

De druk van Antwerp was enorm en het balbezit van de thuisploeg overweldigend, maar sommige fans begonnen al te vrezen dat ze het deksel wel eens op de neus zouden kunnen krijgen als rood-wit zo kwistig met de kansen zou blijven omspringen.

Dequevy maakt 1-0

Tien minuten voor de rust was het dan eindelijk wel raak. Haroun kon van dichtbij koppen, maar opnieuw Biebauw lag goed plat. Diezelfde Haroun pikte het leer echter weer op, legde subtiel voor voor Dequevy, die Biebauw op het verkeerde been zette. 1-0 en de Bosuil uitzinnig.

Dequevy leek enkele minuten later op een nieuw doelpunt af te stevenen, maar de doorgebroken Antwerpspeler kon net niet aanleggen.

Foto: Photo News

Roeselare straft fouten niet af

Maar toch moest Antwerp waakzaam blijven voor tegengevaar. Een foutje en alles kon er plots heel wat minder fraai uitzien. Zo geschiedde bijna twee minuten voor de rust, maar doelman Debaty hield Ibou van de gelijkmaker.

De tweede helft begon zoals de eerste eindigde, met een defensieve flater van de Antwerpdefensie. Koné legde veel te kort terug op doelman Debaty. Brouwers had de kans op de gelijkmaker, maar met een kattensprong bracht Debaty nog de ultieme redding.

Own goal

Maar Antwerp zou er ook in de tweede helft geen twijfel over laten bestaan wie de baas is. Roeselare leek even wat beter in de match te gaan komen, maar het tweede doelpunt viel aan de overzijde. Een hoekschop van Hairemans belandde via het hoofd van een Roeselarespeler op het lichaam van Damman en zo ging de bal ongelukkig in doel. 2-0, een geweldige uitgangspositie voor Antwerp.

Doelman Biebauw Foto: Isosport

Schmisser brengt Roeselare terug in de match

Roeselare moest nu echt op zoek naar de aansluitingstreffer en die zou ook niet lang op zich laten wachten. Eerst ging Debaty nog goed plat op een schot van Kis. De daaropvolgende corner belandde voor de voeten van ex-Antwerpspeler Schmisser, die knap in de winkelhaak mikte: 2-1.

Het Antwerpmiddenveld moest even op adem komen en dat was het signaal voor Roeselare om vol door te gaan. Dat resulteerde in nieuw gevaar van de bezoekers. Brouwers vlamde op de vuisten van Debaty en de 2-2 bleef uit.

Hairemans weer penaltyheld

Opnieuw Dequevy kon aanleggen voor de 3-1, maar zijn vluchtschot werd gepareerd door Biebauw. Enkele minuten later was het wél raak voor Antwerp. Ibou kreeg de bal in de 16 meter op de arm en ref Vermeiren legde de bal onherroepelijk op de stip. Geoffrey Hairemans, de penaltyheld van vorige week mocht weer plaatsnemen achter de bal en net als tegen Lommel knalde hij onhoudbaar hoog in de hoek: 3-1.

Toch bleef het opletten voor Antwerp in deze tweede helft vol intensiteit waar het snel over en weer ging. Debaty moest weer eens redding brengen, of Seoudi had de 3-2 gemaakt. Het bleef bibberen voor Antwerp, want met een 3-2 zou het er allemaal veel minder rooskleurig uitzien. Toenemende druk van Roeselare zorgde er ook voor dat er meer kansen kwamen op counters voor de thuisploeg.

Tot het laatste fluitsignaal bleef het bikkelen en leek een vijfde goal aan elke kant te kunnen vallen, zeker toen Debaty ver uit zijn doel probeerde de dribbelen. Florent Stevance had diep in de blessuretijd de 3-2 maar binnen te tikken, maar op het stroeve veld kwam hij een fractie te laat aangegleden. Het zou 3-1 blijven, een zeer interessante uitslag voor Antwerp dat op 90 minuten staat van de zo gegeerde promotie naar 1A.