Un superbe dernier kilomètre de Démare ! / An amazing last kilometer by Démare ! pic.twitter.com/1hXprcJ8vH

De Fransman Arnaud Démare heeft zondagmiddag de eerste rit in Parijs-Nice (WorldTour) gewonnen. Na 148 kilometer tussen start - en aankomstplaats Bois-d'Arcy was Démare in een spurt met twee sneller dan zijn landgenoot Julien Alaphilippe (Quick-Step Floors).

In de spurt voor de derde plaats was de Noor Alexander Kristoff sneller dan Philippe Gilbert. In het klassement is Démare logischerwijs ook de eerste leider.

De eerste rit zorgde ook onder de klassementsrenners voor een kleine aardverschuiving. Een strakke punt zorgde voor waaiers en onder meer de Spanjaard Alberto Contador en de Australiër Richie Porte verloren kostbare tijd. Maandag krijgen de renners in de tweede rit tussen Rochefort-en-Yvelines en Amilly 195 overwegend vlakke kilometers voor de wielen.