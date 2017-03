In Rusland is een volledig huis gebouwd door een 3D-printer, en het zou nog goedkoop zijn ook.

'Dit huis is volledig gemaakt door een 3D-printer', zegt de woordvoerder van Apis Cotr, een bedrijf dat gespecialiseerd is in 3D-printen. 'Het unieke aan dit huis is dat alles hier meteen ter plekke werd geprint. Normaal is het zo dat alle delen zoals muren, dak... eerst ergens anders worden geprint. Als alle delen klaar zijn, worden ze naar de juiste plek gebracht om het dan pas in elkaar te steken. Hier hebben we dat dus niet gedaan, een proces dat we in de toekomst meer willen gebruiken', gaat hij verder.

Alles automatiseren

De ceo van Apis Cotr, Nikita Chen-yun-tai zegt dat hij graag alles zou automatiseren. 'Ik wil mensen over de hele wereld helpen om hun leefsituatie te verbeteren. Daarom zoek ik naar een snellere, efficiëntere en betere 3D-printer die in de toekomst meer grote dingen zal kunnen printen, zoals bijvoorbeeld huizen.'

Het huis dat geprint is in Rusland heeft een levensduur van 175 jaar en heeft een kostprijs van ongeveer 9.500 euro.