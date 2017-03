Barty pakt haar eerste WTA-titel in Kuala Lumpur

De Australische Ashleigh Barty (WTA 158) heeft zondagmiddag haar eerste WTA-titel veroverd op het toernooi van Kuala Lumpur (hard/250.00 dollar).

De 20-jarige Barty was na één uur en dertien minuten in twee sets (6-3 en 6-2) te sterk voor de Japanse Nao Hibino (WTA 106). De overwinning van Barty is een absolute verrassing. De Australische moest in Kuala Lumpur immers eerst nog de kwalificaties doorlopen.

De partij in Kuala Lumpur moest onderbroken worden door hevige regenval.

Later op de middag speelt Barty, aan de zijde van haar landgenote Casey Dellacqua, ook nog de finale van het dubbelspel in Kuala Lumpur. De tegenstandsters daarin zijn de Amerikaanse Nicole Melichar en de Japanse Makoto Ninomiya.