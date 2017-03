Trump razend op personeel: ‘We hebben hem nog nooit zo kwaad gezien’

De Amerikaanse president Donald Trump is ‘extreem gefrustreerd’ en ‘razend op zijn communicatieteam’, meldt CNN. Omdat ze toestonden dat door de storm rond justitieminister Jeff Sessions zijn toespraak in het Congres naar het achterplan verwezen werd. ‘We hebben hem nog nooit zo kwaad gezien.’

Enkele dagen geleden kwam Sessions in opspraak toen bekendraakte dat hij vorig jaar - tijdens de verkiezingscampagne - twee keer had afgesproken met de Russische ambassadeur. Gesprekken die hij niet vermeldde tijdens zijn hoorzitting in de Senaat. De Democraten riepen daarom op tot het ontslag van de minister van Justitie, Donald Trump sprak van ‘een heksenjacht’ en deed het hele verhaal af als ‘onzin’.

Jeff Sessions. Foto: AP

‘Jullie hebben gefaald’

Het nieuws ging echter wel de wereld rond en dat net in de week dat Donald Trump positieve commentaren kreeg voor zijn ‘presidentiële’ toespraak voor het Amerikaanse Congres. Het frustreerde Trump enorm. ‘Jullie hebben gefaald, schreeuwde hij tegen ons’, zo citeert CNN een bron binnen het Trump-team. ‘Hij liep rood aan en was buiten adem. We hebben hem nog nooit zo kwaad gezien. Er kwamen veel scheldwoorden aan te pas.’

‘De geschiedenis ingaan’

Sean Spicer, de woordvoerder van het Witte Huis, reageerde op de verklaringen door te zeggen dat ‘de president er een fantastische week op heeft zitten’. ‘Zijn speech, die het enthousiasme in alle Amerikanen aanwakkerde, zal de geschiedenis ingaan als een van de beste toespraken ooit.’

Toch verklaren meerdere bronnen dat de president steeds gefrustreerder rondloopt. ‘Hij voelt zich aangevallen door de media, door de voormalige Obama-administratie en door anderen. Hij ergert zich aan het feit dat niet alles gesmeerd loopt. Zo zou hij ook al zijn frustraties hebben geuit over vele lekken in zijn eigen team.

Onder meer stafhoofd Reince Priebus zou het hebben moeten ontgelden deze week. Hij zou uitgejouwd zijn door de president, al weigert het stafhoofd zelf elke commentaar.