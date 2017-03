Mexicaanse politicus beklimt grensmuur: ‘Nutteloos en absurd’

Een Mexicaanse parlementslid heeft een afscheidingshek beklommen op de grens tussen Mexico en de VS. Zijn doel? De Amerikaanse president Donald Trump duidelijk maken dat een muur niet werkt.

Braulio Guerra zei dat de muur beklimmen gemakkelijk was. Volgens hem is het plan van Donald Trump om een muur te bouwen dan ook absurd en weggegooid geld.

‘Ik kan gemakkelijk naar de VS oversteken, wat bewijst dat het totaal nutteloos en absurd is om een muur van 15 miljard dollar te bouwen’, zegt hij in een video die hij tijdens zijn actie heeft opgenomen.

Hij pleit voor een goede relatie met wederzijdse voordelen tussen beide buren. ‘Dat creëert jobs en vertaalt zich in economische ontwikkeling voor beide landen.’

Sencillo subir al #Muro pero son muchos los peligros para nuestra gente. Derechos Humanos, principios y dignidad son innegociables #México🇲🇽 pic.twitter.com/9PExn3RlnV — Braulio Guerra (@BraulioPRI) March 2, 2017

Juridische bijstand

In januari tekende de Amerikaanse president een executive order om met de bouw van een muur tussen beide landen te beginnen. Bovendien wil hij dat Mexico ervoor betaalt, wat de Mexicaanse president weigert.

In de VS leven naar schatting zes miljoen illegale Mexicanen, die er vaak al jaren verblijven maar nu plots geconfronteerd worden met het risico op uitwijzing. Mexico opent daarom juridische bijstandcentra in zijn ambassades en consulaten in meer dan 50 Amerikaanse steden, zo berichten lokale media. De bedoeling is om burgers bij te staan nu het immigratiebeleid in de VS een pak strenger is geworden.