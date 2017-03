Een jongeman van 23 jaar is zaterdagavond aan de verdrinkingsdood ontsnapt bij een verkeersongeval in Puurs. Zo meldt brandweerzone Rivierenland. Als bestuurder belandde hij met een Chevrolet Corvette in de gracht. Hij kon zijn gezicht net boven water houden.

Rond 23.30 uur ging een cabrio Chevrolet Corvette van de baan op de N16. De snelle bolide belandde in de gracht.

‘Water letterlijk aan de lippen’

‘Bij aankomst zagen we dat de wagen ondersteboven in de gracht lag. Omstanders die de hulpdiensten hadden verwittigd, zeiden dat ze het slachtoffer nog konden horen’, aldus luitenant en interventieleider Jan Anné van de brandweerpost in Puurs. ‘Met een zaklamp zagen we het aangezicht van de jongeman net boven het wateroppervlak. Het water stond hem letterlijk aan de lippen. Er was een speling van één of twee centimeter’.