Wat draag je als je een bezoekje brengt aan de Fashion Week in Parijs? Niet veel, toch niet als je naam Nicki Minaj is. De 34-jarige zangeres uit Trinidad en Tobago daagde voor de modeshow van de Colombiaanse ontwerper Haider Ackermann op in een goudkleurige short en een zwart topje dat haar volledige linkerborst ontbloot liet. De borst was alleen bedekt met een zilverkleurige tape over de tepel.

Voor de liefhebbers: het topje komt van Mugler, de short van Givenchy en de paarse bril - waarover ook heel wat te doen was op sociale media - komt van de Belgische ontwerpster Véronique Leroy.

Ook Ackermann is 'Belgisch'. De ontwerper mag dan in Colombia geboren zijn, hij woont en werkt wel in Antwerpen. Op de modeweek in Parijs wordt hij doorgaans tot 'De Belgen' gerekend.

?? #NickiInPARIS Top: Mugler Shorts: Givenchy Shoes: Alexandre Vauthier Pasties: Agent Provocateur Rings: Pristine Shades: Veronique Leroy Styled: Maher Makeup: Sheika Hair: Neal Een bericht gedeeld door Nicki Minaj (@nickiminaj) op 4 Mrt 2017 om 3:51 PST

