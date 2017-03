Emma Watson: ‘Feminisme heeft niets met mijn borsten te maken’

Nadat actrice Emma Watson halfnaakt voor Vanity Fair heeft geposeerd, kreeg ze het verwijt dat ze antifeministisch was.

In een interview met Reuters zegt de Britse actrice, die zich inzet voor vrouwenrechten, dat ze de controverse niet begrijpt.

‘Feminisme gaat over vrouwen keuzes geven, het is geen stok om andere vrouwen mee te slaan - het gaat over vrijheid, bevrijding, gelijkheid’, zegt Watson. ‘Ik weet echt niet wat mijn borsten ermee te maken hebben. Het is erg verwarrend.’

‘Ze zeggen dat ik geen feminist kan zijn en borsten kan hebben’, gaat ze voort.

De foto’s voor Vanity Fair zijn genomen door de bekende modefotograaf Tim Walker. Op een van de beelden staat ze met half ontblote borsten. Zelf vindt Watson de foto’s interessant en mooi, maar sommige vrouwen vinden dat zulke foto’s in strijd zijn met haar engagement voor vrouwenrechten.

Emma Watson: "Feminism, feminism... gender wage gap... why oh why am I not taken seriously... feminism... oh, and here are my tits!" pic.twitter.com/gb7OvxzRH9 — Julia Hartley-Brewer (@JuliaHB1) March 1, 2017

Ze krijgt ook steun op Twitter.