Relletjes tijdens steunmarsen voor Donald Trump

In meerdere Amerikaanse steden hebben zaterdag aanhangers van de Amerikaanse president Donald Trump hun steun uitgesproken voor hun president in de ‘Marches 4 Trump’ of ‘Spirit of America’-rallies. De meeste marsen verliepen vreedzaam, maar het kwam op enkele plaatsen wel tot relletjes tussen voor- en tegenstanders van de Amerikaanse president.

In Berkeley, een stad in Californië die erom bekend staat er een linkse politieke visie op na te houden, kwam het tot gevechten tussen voor- en tegenstanders van de president. Sommige relschoppers takelden elkaar toe met houten stokken, en ze gebruikten rookbommen en pepperspray. Volgens de politie kwamen in totaal tussen de 200 en de 300 mensen opdagen in de stad. In totaal raakten drie mensen gewond, en werden vijf mensen gearresteerd.

De rellen kwamen er een maand nadat manifestanten de universiteit van Berkeley innamen om te vermijden dat een journalist van Breitbart, de extreemrechtse nieuwssite van Trump-raadgever Steve Bannon, er een toespraak zou geven.

In St. Paul, Minnesota, werden zes mensen gearresteerd voor het starten van rellen en het verstoren van de openbare orde, nadat ‘50 tegenstanders van Trump een groot gevecht uitlokten’, aldus de Minnesota State Patrol aan NBC News. Aan de March 4 Trump namen ongeveer 400 Trump-supporters deel.

In Nashville, Tennessee, kon de politie dan weer op tijd tussenbeide komen om te vermijden dat de manifestanten met elkaar op de vuist gingen.

In totaal werden in minstens 28 van de 50 staten steunmarsen voor de president georganiseerd, die over het algemeen vreedzaam verliepen. In de steden kwamen telkens een paar honderden mensen samen.

De organisatoren van de Spirit of America-rallies hadden op voorhand aangekondigd dat ze een lagere opkomst verwachtten dan bij de grote manifestaties na de inauguratie van Trump. ‘Er zijn veel boze groepen die protesteren, en we vonden dat het belangrijk was om onze steun uit te drukken’, aldus Peter Boykin, voorzitter van Gays for Trump.