Lichaam van onthoofde Duitse gijzelaar gevonden op Filipijnen

Het Filipijnse leger heeft zaterdag het lichaam aangetroffen van de Duitse zeventiger die vorige week werd onthoofd door de islamistische groep Abu Sayyaf.

De Filipijnse groep die gelinkt is aan terreurgroep Islamitische Staat (IS) doodde Jürgen Kantner, die vorig jaar werd ontvoerd vanop zijn jacht in het zuiden van de Filipijnen, nadat het geëiste losgeld van 30 miljoen peso (562.000 euro) niet werd betaald. Zijn vrouw werd bij de ontvoering op 5 november doodgeschoten en achtergelaten in de boot.

Abu Sayyaf verspreidde eind februari een video van de onthoofding van de Duitser. Infanteriesoldaten van de marine hebben het lichaam van de man zaterdagavond aangetroffen op een afgelegen eiland van het Sulu-archipel, een bolwerk van Abu Sayyaf-strijders op meer dan 1.000 kilometer van hoofdstad Manilla.

‘Het Filipijnse leger zal zich blijven inspannen om het stoffelijk overschot van het ontvoerde slachtoffer naar zijn thuisland te brengen waar hij een waardige laatste rustplaats kan krijgen’, aldus woordvoerder van het leger Edgard Arevalo.

Excuses Duterte

De Filipijnse president Rodrigo Duterte bood eerder al zijn verontschuldigingen aan omdat hij de zeventiger niet had kunnen redden, en bevestigde dat het leger zijn offensief tegen Abu Sayyaf had uitgebreid om Kantner te bevrijden.

Bij gevechten tussen het leger en de groep zijn de afgelopen dagen achttien soldaten gewond geraakt en veertien islamisten gedood, aldus het leger. Abu Sayyaf, dat zich gespecialiseerd heeft in ontvoeringen, zou nog negentien buitenlandse en zes Filipijnse gijzelaars gevangen houden.