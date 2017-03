Maaseik mist start niet, Aalst wint na thriller

Op de openingsspeeldag van de play-offs van de EuroMillions Volley League was er een goede start voor Maaseik en spanning in Antwerpen.

Maaseik was op zijn hoede voor Menen, dat er een schitterende terugronde had opzitten. De nederlaag op de - overbodige - laatste speeldag van de reguliere competitie wisten de Limburgers dan ook redelijk vlot uit (25-20, 25-21, 25-21). Maaseik kwam eigenlijk nooit echt in de problemen en tankte zo vertrouwen voor de verdere campagne.

De wedstrijd tussen Antwerpen en Aalst werd op het scherpst van de snee gespeeld. Om beurten werd een set gepakt en uiteindelijk moest een tiebreak een winnaar aanduiden (21-25, 25-17, 22-25, 25-21, 13-15). Antwerpen scoorde dan wel meer punten over de hele match, Aalst kroonde zich als winnaar in dit duel tussen de outsiders.

In de rangschikking blijft Maaseik sowieso op kop aangezien het drie punten pakte, die het mag tellen bij de vijf bonuspunten die het verdiende als winnaar van de competitie. Aalst springt dan weer over Roeselare naar de tweede plaats. Zondagavond ontvangt de landskampioen wel nog Haasrode Leuven.

