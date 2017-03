Play-off 1 definitief binnen voor KV Oostende

KV Oostende heeft zich tegen Lokeren verzekerd van deelname aan Play-off 1. Het bleef bij een 0-0-stand in de Versluys Arena na een zoutloze wedstrijd, maar dat was voldoende voor de Kustboys. Zo zijn er met ook nog Zulte Waregem, Club Brugge en Anderlecht vier ploegen al zeker van Play-off 1. Bekijk de samenvatting vanaf 23 uur op sportwereld.be!

De thuisploeg begon het stevigste aan de match, met meteen twee pogingen van Musona en Dimata. Maar die pogingen waaide eerst over, en vervolgens reageerde Copa alert op het schot van Dimata. De druk van de thuisploeg bleef aanhouden, maar langzaam maar zeker creëerde ook Lokeren een aantal kansjes. Persoons kreeg de bal in de voeten via de arm van Godeau, maar zijn linker mikte de bal voorlangs. Terki probeerde vervolgens vanuit de grote rechthoek na prima werk van Hupperts, Dutoit bokste de bal weg van zijn doel. Hupperts wrong vervolgens nog een goede kans de nek om. Hij werd diep gestuurd door Skulasson, maar zijn voorzet vloog in het ijle. Hoewel het hier en daar kansjes regende, was het niveau maar matig. Beide ploegen probeerden het wel, maar hun pogingen bleken telkens te zwak.

Dimata zag zijn kansen maar niet in doel belanden. Foto: Photo News

Het was hopen op een betere tweede helft en op doelpunten. Opnieuw greep de thuisploeg de bovenhand in het begin van de tweede helft, maar echt gevaarlijk waren ze niet. Ook de bezoekers konden geen vuist maken. Even opwinding met nog een klein halfuur op de teller. Ninja kreeg een voorzet van Berrier in zijn voeten en werkte bijna pardoes in eigen doel. Copa reageerde gelukkig een pak alerter dan zijn verdediger. De verdere kansen in een zoutloze wedstrijd waren te slap om echt gevaar te betekenen voor een van beide doelmannen. 0-0 is een logische eindstand, maar met het punt verzekerden de Kustboys zich wel van deelname aan Play-off 1.