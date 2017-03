Fanny Lecluyse pakt ook op 200m schoolslag tweede plaats in Marseille

Fanny Lecluyse is zaterdag op een internationale zwemmeeting in Marseille (groot bad) op de tweede plaats geëindigd op de 200 meter schoolslag.

De Moeskroense zette in de Zuid-Franse havenstad 2:28.02 op de tabellen en moest zo enkel de Spaanse Jessica Vall (2:25.77) voor zich dulden. De derde plaats ging naar de Britse Cerys Coley (2:31.24). Lecluyse bleef wel ver verwijderd van haar Belgisch record (2:23.77) en het WK-minimum voor Boedapest (2:25.91). Vrijdag was ze in Marseille al goed voor de tweede plaats op de 50m schoolslag.

Op de 100 meter vrije slag was Jasper Aerents goed voor de zevende plaats in 50.55. In de B-finale van de 100 meter rugslag geraakte Lander Hendrickx in 58.73 niet verder dan de zevende stek.