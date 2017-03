Tientallen reageren na oproep tot getuigen dreigingsvideo

Al tientallen mensen hebben zich gemeld na een oproep over de vermeende IS-video in Antwerpen-Centraal. Dat meldt VTM en het parket bevestigt dat. Hun informatie zal worden onderzocht, maar voorlopig is er nog niks concreets uit voortgekomen.

Vrijdag verspreidden de politie en het parket in Antwerpen een opsporingsbericht. Ze zijn op zoek naar de persoon of personen die een dreigend filmpje maakten in het treinstation Antwerpen-Centraal.

De speurders verspreidden ook een aantal beelden van mogelijk waardevolle getuigen, die hen kunnen helpen, zoals een vrouw op een stadsfiets of een fietser in het zwart gekleed met rode schoenen. Zo probeert men het tijdstip van de opname te achterhalen, zodat men andere camerabeelden kan gaan bekijken.

‘Er hebben zich al tientallen personen als getuige gemeld’, zegt Ken Witpas van het parket in Antwerpen. ‘Daar is evenwel nog niks concreets uitgekomen. Heel wat mensen kunnen zich vinden in die beschrijving. Dat is goed, maar nu is het aan ons om na te gaan of die mensen in het verhaal passen. We hebben een tijdsvork waarmee we rekening houden, alsook details uit de beelden, waar we vergelijking mee kunnen doen.’

Wie zichzelf of anderen herkent op de beelden of andere mogelijk nuttige informatie over de video heeft, wordt gevraagd om contact op te nemen met de politie via het gratis telefoonnummer 0800/30300 of per mail naar opsporingen@police.belgium.