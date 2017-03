Keukeleire doet heksentoeren om Strade Bianche te combineren met Parijs-Nice

Opvallend, Jens Keukeleire (28) koerst zaterdag zowel de Strade Bianche en reist daarna meteen door naar de start in Parijs-Nice. “Ik wilde graag opnieuw die Italiaanse koers rijden”, zegt de renner van Orica-Scott.

Toegegeven: er staan wel vaker foutjes op deelnemerslijsten, maar deze keer bleek dat niet het geval. Jens Keukeleire neemt zaterdag deel aan de Strade Bianche en zondag aan Parijs-Nice. Vorig jaar, bij zijn eerste deelname, eindigde Keukeleire op een 35ste stek in de Strade Bianche, bleef hij in Italië en koerste nadien in Tirreno-Adriatico. Dit jaar reist hij door naar de Koers naar de Zon. “Ik wilde heel graag weer de Strade rijden”, zegt hij daarover. “Maar de ploeg wilde me in Parijs-Nice. Dus werd een compromis gevonden. Ik neem deel aan de Strade en reis vanavond nog door naar Frankrijk.”

Keukeleire landt rond middernacht in Parijs en moet dan nog een uurtje met de wagen naar het hotel. De eerste rit zondag start om 13u30.