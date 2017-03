VN waarschuwen: 'Mogelijke chemische aanval in Mosoel is oorlogsmisdaad'

De Verenigde Naties hebben zaterdag gewaarschuwd dat het vermoedelijke gebruik van chemische wapens in de strijd om de Iraakse stad Mosoel neer zou komen op een oorlogsmisdaad en een schending van het internationaal humanitair recht. ‘Dit is vreselijk’, zegt de humanitaire coördinator in Irak, Lise Grande.

‘Als het vermoedelijke gebruik van chemische wapens bevestigd wordt, is dit een serieuze schending van het internationaal humanitair recht en een oorlogsmisdaad, ongeacht welke partij ze gebruikt heeft en wie de slachtoffers zijn’, zegt Grande.

Vrijdag doken berichten op dat chemische wapens gebruikt zijn in de strijd om Mosoel, het laatste bolwerk van terreurbeweging IS in Irak. Het Internationale Rode Kruis zei vrijdag dat zeven patiënten met symptomen van een chemische aanval behandeld worden in een ziekenhuis nabij Mosoel.

Het is onduidelijk wie verantwoordelijk is voor de vermoedelijke aanval. ‘We roepen iedereen op zich verantwoordelijk te gedragen en onmiddellijk toegang te verlenen aan de gepaste partijen om de omstandigheden van de vermoedelijke aanval te onderzoeken’, zei Grande.

Op 19 februari begonnen Iraakse troepen, gesteund door de Verenigde Staten, een groot offensief om IS uit het westelijke deel van Mosoel te verdrijven. Een maand eerder heroverden ze al het oosteljke deel van Mosoel.