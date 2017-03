Man opgepakt nadat hij ex-vriendin doodstak in Lanaken

Met één messteek, recht in het hart. Zo doodde René F. (63) gisterochtend zijn veel jongere vrouw Femke W. (38), na een feestje in café Chaplin in Lanaken, Limburg.

De tandartsassisente en haar man René V. waren sinds begin dit jaar uit mekaar. Het koppel was twintig jaar samen geweest, waarvan 16 jaar getrouwd. Ze had sinds kort ook een nieuwe vriend. De eigenaar van het café Chaplin.

Haar ex-man kwam ook naar het feestje, waar de twee een gesprek zouden gehad hebben. Rond twee uur veranderde de stemming. Plots liep de man met een mes de zaal binnen en stak hij zijn ex-vrouw in de borst.

De vrouw viel neer, en werd uiteindelijk onder begeleiding van een MUG-team naar het ziekenhuis gebracht. Daar bezweek ze in de loop van de nacht aan haar verwondingen. De messteek had haar hart geraakt.

De stamgasten slaagden erin om René in bedwang te houden tot de politie ter plekke was. De man is gearresteerd op verdenking van doodslag en opgesloten in de gevangenis.