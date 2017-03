Pittomvils haalt nieuw seizoensbeste in kogelstoten

Niels Pittomvils staat zaterdag na drie proeven in de zevenkamp op een dertiende plaats.

Niels Pittomvils is na het kogelstoten een plaatsje gezakt in de zevenkamp. Hij werd twaalfde in de derde proef, maar zakt in het algemeen klassement toch naar de dertiende plaats. Met zijn derde en laatste poging haalde hij 13.83 meter. Goed voor een seizoensbeste, maar wel nog twintig centimeter onder zijn indoorrecord van 14.02 meter.

Verspringen

In het verspringen was Pittomvils tweede geworden. Door zijn sprong van 7m12 was hij opgeschoven naar de twaalfde plaats in de tussenstand. Dat was voor de Limburger een beste seizoensprestatie (eerder 7m09). Bij zijn derde poging bleef hij hangen op 7m05. Het persoonlijk record van Pittomvils in het verspringen bedraagt 7m23.

De Brit Ashley Bryant toonde zich de beste in het verspringen, met een sprong van 7m66. De Fransman Kevin Mayer (1845 punten), vice-Europees kampioen en vice-olympisch kampioen tienkamp, neemt de leiding in de tussenstand. Bryant volgt als tweede met 1836 punten.

60 meter

Niels Pittomvils had eerder zaterdag een chrono van 7.22 laten optekenen op de 60m, de eerste proef van de zevenkamp. Pittomvils was daarmee goed voor een zesde plaats in zijn reeks, een veertiende in totaal.

De Limburger heeft een persoonlijk record van 7.18 op de 60m. Hij werd zesde in zijn reeks en verzamelde zo 806 punten. De Serviër Mihail Dudas won zijn reeks in 7.03. De snelste tijd werd in de andere reeks gelopen door de Spanjaard Jorge Urena (6.94). Hij gaat met 904 punten voorlopig aan de leiding, voor de Oostenrijker Dominik Distelberger (ook 6.94 en ook 904 punten) en de Fransman Kevin Mayer (6.95, 905 punten).

6.000 punten

Pittomvils mikt in Belgrado op 6.000 punten. Zijn persoonlijk record bedraagt momenteel 5.966 punten.

Verder zaterdag staan het kogelstoten (16u45) en het hoogspringen (18u30) op het programma. Zondag vervolledigen de 60m horden (13u30), het polsstokspringen (14u40) en de 1.000m (18u25) de zevenkamp.

Pittomvils is de vriend van Nafi Thiam, die gisteren goud won.