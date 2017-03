Nederland wil geen Erdogan-campagne

De Nederlandse regering verzet zich tegen een campagnebijeenkomst van Turks minister van Buitenlandse Zaken Mevlut Cavusoglu in Rotterdam. Cavusoglu komt naar Nederland om steun te zoeken voor een grondwetswijziging die de macht president Tayyip Erdogan vergroot. Eerder deze week kreeg Erdogan het al aan de stok met Duitsland over de arrestatie van een journalist.

De Nederlandse publieke ruimte is niet de plek voor politieke campagnes van andere landen, verklaarde de Nederlandse premier Mark Rutte. Zijn regering verbiedt daarom de campagnemanifestatie die de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlut Cavusoglu in Nederland wilde houden.

Cavusoglu wilde op 11 maart in Rotterdam steun zoeken voor wijzigingen van de grondwet die president Recep Tayyip Erdogan meer macht geeft. Op 16 april vindt daarover in Turkije een referendum plaats.

Alle politieke strekkingen tegen

‘Daaraan zullen we niet meewerken. We vinden dit ongewenst’, meldde de premier op Facebook. Ook verschillende partijleiders, onder wie Geert Wilders (PVV) en Alexander Pechtold (D66) spraken zich uit tegen de komst van Cavusoglu. ‘Een land dat in sneltempo afglijdt richting dictatoriale neigingen, dat hier in onze vrije democratie campagne zou mogen voeren, laat ons alle juridische middelen bekijken om daarmee om te gaan’, vroeg Pechtold op de NOS.

Erdogan haalde gisteren nog uit naar de Duitse regering, die de Turkse ambassadeur op het matje had geroepen over de arrestatie van de Turks-Duitse journalist Deniz Yücel. Duitsland noemde Yücel een spion en stelde dat Duitsland terroristen beschermt.