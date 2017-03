Willebroek heeft verlengingen nodig om Leuven te kloppen

De Kangoeroes uit Willebroek hebben zaterdag een zege geboekt tegen de Leuen Bears. Dat had wel veel voeten in de aarde, want er kwamen verlendingen aan te pas. Die werden overtuigend naar de hand gezet door Willebroek. Vrijdag al kende leider BC Oostende geen enkele moeite met Limburg United. De kustploeg won op het Limburgse parket vlotjes met 57-78. Ook Antwerp en Aalstar boekten zeges op verplaatsing. Daardoor nestelen ze zich steviger in de top 3.