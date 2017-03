Videoscheidsrechter maakt intrede op Confederations Cup, WK U20 en FA Cup

Scheidsrechters zullen op de Confederations Cup in Rusland (17 juni-2 juli) en op het wereldkampioenschap voor min twintigjarigen in Zuid-Korea (20 mei-11 juni) bijgestaan worden door video-assistenten. Dat heeft FIFA-baas Gianni Infantino bevestigd in Londen, waar vrijdag een algemene vergadering van de internationale spelregelcommissie IFAB plaatsvond.

De FIFA zal in 2017 in “bijna twintig verschillende competities” testen houden voor de videoscheidsrechter. Ook in de Engelse FA Cup zal de video-assistentie (VAR) vanaf de derde ronde geïntroduceerd worden, dat heeft de Engelse voetbalbond aangekondigd. De IFAB besliste bovendien dat de acht overgebleven kanshebbers op de Engelse beker dit seizoen een vierde wissel mogen doorvoeren wanneer verlengingen soelaas moeten brengen. Vorig jaar werd die nieuwigheid al getest op de Copa America en de Olympische Spelen in Rio.

Volgorde bij strafschoppenreeks evalueren

De IFAB zal ook de volgorde bij een strafschoppenreeks opnieuw evalueren. Uit statistische gegevens zou immers blijken dat de ploeg die mag beginnen een “aanzienlijk voordeel” heeft. Een proefproject naar analogie met een tie-break in het tennis, waarbij het ene team begint met één penalty en er vanaf dan telkens twee zouden worden genomen, zal worden uitgetest in de lagere voetbalreeksen.

Het gedrag van spelers op het veld zal aangepakt worden. De IFAB wil meer verantwoordelijkheden geven aan de kapitein, die als enige mag communiceren met de scheidsrechter. Op vraag van supporters zoekt de IFAB naar manieren om het tijdrekken uit het voetbal te weren. Om de gezondheid en veiligheid van de spelers te verbeteren zette de IFAB het licht op groen voor electronische communicatiesystemen bij de medische staf. Ploegdokters kunnen voortaan in de dug-out tablets en smartphones gebruiken om de fysieke toestand van hun spelers te monitoren.

In de lagere voetbalreeksen geeft de IFAB meer vrijheid aan nationale voetbalfederaties met betrekking tot de spelregels. Om “mensen meer te betrekken bij het voetbal” kunnen onder anderen de wedstrijdduur en het aantal toegekende wissels aangepast worden. Ook tijdelijke uitsluitingen zullen hun intrede maken in het amateur-, jeugd- en G-voetbal.