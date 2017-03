Heerenveen heeft vrijdag in de openingswedstrijd van de 25e speeldag in de Nederlandse Eredivisie tegen Go Ahead Eagles 2-2 gelijkgespeeld. Het tweede doelpunt was er eentje om duimen en vingers van af te likken. Larsson zette zijn mannetje in de wind met een heerlijke ‘elastico’, waarna Odegaard een prachtige pass verstuurde. Slagveer werkte simpel af.

De bezoekers uit Deventer openden de score in Friesland. Sam Hendriks (32’) tekende voor het enige doelpunt van de eerste helft, in twee tijden verschalkte hij de doelman van Heerenveen. Na de pauze leken invallers Henk Veerman (65’) en Luciano Slagveer (70’) voor de kentering te zorgen, maar de ingevallen Leon de Kogel (89’) bracht Go Ahead Eagles in extremis nog langszij.

Bij Heerenveen maakte Stefano Marzo de partij vol, Wout Faes kwam niet van de bank. Go Ahead bracht Sebastien Locigno, door KV Oostende uitgeleend aan de Eagles, in de 66e minuut tussen de lijnen. De Friezen staan voorlopig op de zesde plaats, Go Ahead blijft op de zestiende stek in de gevarenzone hangen.