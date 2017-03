Fuiven kan uw gehoor schaden

Oorsuizen: liefst 68,5 procent van de Vlamingen tussen de 18 en 30 jaar heeft er al last van gehad. Een audiologe waarschuwt: ‘Gebruik altijd oordopjes bij luide muziek.’

De muziek op concerten, festivals of in clubs mag nooit de drempel van honderd decibel overschrijden. Dat ligt sinds 2013 vast in een wet. Maar dat je toch maar beter dopjes in je oren stopt, blijkt uit een onderzoek aan de UGent.

Het aantal jongeren dat last heeft van oorsuizen, ligt volgens dat onderzoek bijzonder hoog: 68,5 procent heeft er ooit al last van gehad en bij 6,4 procent houden de klachten aan. Dat rapporteerden 517 jongeren tussen de 18 en 30 jaar.

Onderzoekster Sofie Degeest onderwierp de deelnemers ook aan een gehoortest. Niet de klassieke 'bliepjestest' zoals we die kennen van het medisch onderzoek in schoolverband, wel een test die de haarcellen in ons binnenoor meet. Ook daar had 15 procent van de jongeren schade opgelopen.

‘Elke haarcel geeft een bepaalde frequentie van het geluid door aan de hersenen’, zegt audiologe Hannah Keppler, promotor van het onderzoek. ‘Als die haarcellen beschadigd raken, proberen de hersenen dat te compenseren door extra geluid waar te nemen: de oorsuizen.’

Keppler vindt de resultaten verontrustend, omdat oorsuizen normaal voorkomen bij mensen boven de 45 jaar. Dat we al op zo’n jonge leeftijd gehoorschade oplopen, kan op de lange termijn leiden tot problemen om spraak te herkennen.

Luidruchtige concerten

Degeest onderzocht de link tussen de gehoorschade en de mate waarin jongeren zich blootstellen aan lawaai in hun vrije tijd, een bioscoopbezoek bijvoorbeeld of luisteren naar een mp3-speler. Toch zijn het vooral jongeren die fuifzalen afschuimen of regelmatig naar een concert gaan, die gevaar lopen.

Dat komt omdat de wettelijke grens van honderd decibel op zich onvoldoende beschermt. ‘Klachten aan het gehoor kunnen al optreden als je acht uur lang wordt blootgesteld aan tachtig decibel’, zegt Keppler. ‘Bij elke toename van drie decibel halveert de duur van schadelijke blootstelling. Bij 86 decibel kan die schade al optreden na twee uur blootstelling.’

Bovendien blijkt uit het onderzoek dat slechts een op de vijf jongeren hoorbescherming draagt. De audiologe pleit voor extra sensibilisering bij jongeren en op school. De Vlaamse overheid heeft een campagne lopen die wijst op de gevaren van lawaaioverlast, met als slogan Help ze niet naar de tuut.