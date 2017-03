Wat is het meervoud van emoji?

Weet u of emoji meervoud of enkelvoud is? Emoji-expert Jeremy Burge geeft verduidelijking.

‘Het woord emoji komt, zoals de emoji zelf, uit Japan, en heeft geen aparte meervoudsvorm', zegt de 32-jarige Australiër in onze krant. 'Net zo min als sushi of tsunami. Maar in het Engels doen we soms ons eigen ding met Japanse woorden, zo spreken we wel eens van tsunami’s. In gesproken taal heeft men het nu meestal over emoji’s, en op Emojipedia zijn we daarin gevolgd, net als de BBC. Maar we krijgen daar nog altijd heel wat opmerkingen over.’

De wereld had nood aan een algemeen erkend emoji-expert, en de 32-jarige Australiër Jeremy Burge is in de bres gesprongen. Vier jaar geleden richtte hij de website Emojipedia op. Welke tekeningetjes de officiële lijst van emoji bereiken, wordt bepaald door het subcomité Emoji van de internationale organisatie Unicode, waar Burge in zetelt. Hij beslist dus mee welke nieuwe emoji over enkele maanden op uw smartphone staan.

Straks komen er een zestigal nieuwe emoji bij. Na ras en de gelijkheid tussen man en vrouw, wordt nu genderfluiditeit aangepakt. En dat is belangrijk, vindt ‘mister emoji’ Jeremy Burge, die in een interview met onze krant over zijn passie vertelt.

En wat zullen de toppers zijn in de nieuwe lichting? ‘Wel, voor het eerst zit er heel wat fun bij, fantasy-figuurtjes zoals een vampier, een zeemeermin, een heks en een tovenaar. Die gaan volgens mij erg populair zijn, omdat tot nog toe veel emoji nogal saai waren: sporten, voeding. De gebruikers op Emojipedia vroegen het meest om de giraf en de dinosaurus, vraag me niet waarom. En van de gezichten is het brakende gezicht degene waar het meeste vraag naar is.’