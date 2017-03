Ten opzichte van Nederlandse kinderen leest de Vlaamse scholier minder snel en accuraat. ‘Qua taalonderwijs blijven de noorderburen gidsland.’

Vlaamse kinderen in het eerste leerjaar lezen gemiddeld 16 woorden per minuut juist, terwijl hun Nederlandse collega’s daar met 23 woorden ruim over gaan. Ook als het op snelheid aankomt, doen ze het beter met gemiddeld 0,8 woorden per seconde. Bij ons is dat de helft. Dat blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van de Thomas More-hogeschool en het Nederlandse Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling, bij onder meer 1.461 Vlaamse kinderen die twee soorten testen moesten afleggen. ‘Qua taalbeleid blijven de noorderburen gidsland’, luidt het.

Meer uren taalles

Mag dat verschil in technische vaardigheid verbazen? Niet echt, zegt Marjolein Noé, één van de onderzoekers. Ze wijst daarvoor naar de verschillen in het schoolsysteem. ‘In Nederland komen kinderen al vanaf de kleuterklas in aanraking met taal. Er wordt veel eerder ingezet op de herkenning van letters en letterklanken. Dat zorgt niet alleen voor een snellere vertrouwdheid met taal in het algemeen maar ook voor een goede basis als de leerlingen naar het basisonderwijs gaan. In Vlaanderen begint de introductie in het Nederlands pas echt vanaf het eerste leerjaar.’

De onderzoekers wijzen ook op het aantal effectieve uren les dat een kind onderwezen wordt. Een Nederlandse scholier krijgt in het eerste en tweede leerjaar gemiddeld acht uur intensief taalonderricht, waardoor het een groot deel uitmaakt van het wekelijkse curriculum. Vlaanderen, die eerder inzet op een brede waaier aan lessen en interesses, klokt af op een dikke vijf uur.

Een verschil dat deels ook te verklaren valt door het aantal vakantiedagen (minder in Nederland dan in Vlaanderen).

Kleine kanttekening wel bij het onderzoek: wegens een gebrek aan financiën en agendaproblemen dateren de gegevens waarop de onderzoekers zich baseren, van het schooljaar 2010 en 2011. Maar dat speelt eigenlijk geen rol, bezweert Noé. ‘De situatie op de Vlaamse schoolbanken veranderde niet echt sindsdien.’

