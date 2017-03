Goud voor Nafi Thiam

Nafi Thiam heeft een gouden medaille gehaald in de vijfkamp op het EK indoor in Belgrado. Ze haalde net geen Belgisch record.

Na de Olympische Spelen vorig jaar wint Nafi Thiam nu haar tweede grote wedstrijd.

Bekijk het overzicht van haar prestaties hier.

Ze kende een begenadigde dag en won de eerste drie disciplines. Ze zette ook twee persoonlijke records neer: in het kogelstoten en het hoogspringen. Daardoor had ze een grote voorsprong voor haar minste nummer, de 800 meter, en de zege kwam niet meer in gevaar.

Foto: BELGA

Het Belgisch record van Tia Hellebaut op de vijfkamp blijft wel overeind. Daarvoor kwam ze een schamele zeven puntjes tekort. Met een tijd van 2’23”85 had ze het record gepakt, maar de kersverse Europese kampioene bolde na 2’24”44 over de streep. Het was wel ruim voldoende om de Oostenrijkse Dadic achter zich te houden. Het brons is voor de Hongaarse Zsivoczky-Farkas.

