IOC onderzoekt of er corruptie in het spel was bij toekenning Spelen aan Rio

De Ethische Commissie van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) stelt een onderzoek in naar mogelijke corruptie bij de toekenning van de Olympische Spelen van 2016 aan het Braziliaanse Rio de Janeiro, zo bevestigde het IOC vrijdag na eerdere onthullingen van de Franse krant Le Monde.

Volgens Le Monde zou eind september 2009, drie dagen voor de definitieve toekenning van de Olympische Spelen van 2016 aan Rio, een Braziliaanse zakenman 1,5 miljoen dollar hebben overgeschreven op de rekening van Papa Massata Diack, de zoon van Lamine Diack, destijds een invloedrijk lid van het IOC en voorzitter van de Internationale Atletiekfederatie IAAF. Het Franse gerecht vermoedt dat het geld gebruikt is om de stemprocedure te beïnvloeden. Lamine en Papa Massata Diack hebben immers geen onbesproken verleden. Lamine is in Frankrijk beschuldigd van witwaspraktijken en corruptie, tegen Papa Massata loopt er een internationaal aanhoudingsbevel.

Le Monde gaat even terug in de tijd en haalt de eerste stemronde aan waarbij Chicago werd uitgeschakeld. Op 2 oktober 2009 maakt Barack Obama een flitsbezoek aan Kopenhagen. Op diezelfde dag moet het IOC beslissen welke stad de Olympische Spelen van 2016 zal organiseren. De toenmalige Amerikaanse president bezocht Denemarken om zijn discours -over “de stad Chicago waar de burgers zo trots op zijn”- kracht bij te zetten tegenover de mensen van het Olympische instituut. Noch zijn aanwezigheid, noch die van zijn vrouw volstaan om de overwinning van de Amerikaanse kandidatuur te verzekeren. Enkele uren later is Chicago zelfs uitgeschakeld als mogelijke gaststad bij de eerste stemming.

Onderzoek door Franse justitie

Na de onthullingen reageerde het IOC. “Het IOC heeft akte genomen van de ernstige beschuldigingen die in de Franse krant geuit werden met betrekking tot de selectie van de gaststad voor de Spelen van vorig jaar”, klinkt het in een mededeling. “Het IOC heeft zich burgerlijke partij gesteld in het onderzoek dat de Franse justitie gestart is tegen voormalig IAAF-voorzitter Lamine Diack en zijn zoon Papa Massata, op het moment van de feiten aan de slag als marketingconsultant voor de IAAF. Het IOC verleent hiervoor zijn volledige medewerking aan de aanklager. Deze samenwerking heeft al geleid tot het feit dat voormalig erelid Lamine Diack sinds november 2015 geen officiële functie meer heeft binnen het IOC. Wij zullen nu de Franse autoriteiten contacteren om de informatie te verkrijgen waarop het artikel in Le Monde gebaseerd is.”

Le Monde voegde er nog aan toe dat de Namibische oud-sprinter Frankie Fredericks op de verkiezingsdag 299.300 dollar ontving van het bedrijf Yemi Limited, een onderneming met zetel in de Seychellen. Fredericks was eveneens lid van het IOC en is op dit moment voorzitter van de Evaluatiecommissie van de Spelen van 2024, en lid van de raad van bestuur van de IAAF. “Het IOC is van mening dat Frankie Fredericks voldoende elementen zal kunnen aanhalen om zijn onschuld aan te tonen. Volgens hem is de vermeende betaling uitgevoerd door Pamodzi Sports Consulting, dat geleid werd door Papa Massata Diack. Met dat bedrijf had Fredericks een marketingcontract tussen 2007 en 2011. Onmiddellijk nadat er een link werd aangetoond tussen dit contract en de toewijzing van de Spelen van Rio, heeft Frankie Fredericks de Ethische Commissie van het IOC op de hoogte gebracht. Zij onderzoeken nu de aantijgingen om deze zaak uit te klaren.”