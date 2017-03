Wat u moet weten over de e-bike

We nemen steeds meer de fiets van en naar het werk, blijkt uit de tweede mobiliteitsbarometer van hr-dienstverlener Acerta. Eerder wees een enquête van mobiliteitsorganisatie VAB al uit dat het aandeel elektrische fietsers in het woon-werkverkeer in enkele jaren tijd naar 16 procent gestegen is. Wilt u ook aan de e-bike? Lees en u bent mee.

Hoe betalen?

Steeds meer werkgevers bieden hun werknemers een bedrijfsfiets aan. Als dat een elektrisch exemplaar is, wordt afstand een minder groot obstakel. Zes op de tien werknemers die weinig fietsen, zien een elektrische fiets als een stimulans om toch wat vaker met de fiets naar het werk te komen. Van de werknemers met een elektrische fiets, legt 88 procent tot dubbel zoveel kilometers af.

In de meeste bedrijven, afhankelijk van de afspraken in de sectoren, krijgen werknemers een fietsvergoeding uitgekeerd. Die bedraagt 0,23 euro per kilometer. ‘Als je dagelijks 20 kilometer pendelt, kun je daarmee na een jaar een nieuwe fiets kopen’, zegt Dirk Wijns, directeur bij Acerta Consult. Prijzen van e-bikes variëren van zo'n 700 tot meer dan 6.000 euro.

40 tot 50 procent van de werknemers zou volgens SD Worx ook in aanmerking komen voor een cafetariaplan. Daarbij kan je de eindejaarspremie of bonus inruilen voor een elektrische fiets. In de politiek rijpt het idee ook om werknemers een mobiliteitsbudget toe te kennen. Dat kan voor verschillende soorten vervoer worden aangewend, en milieuvriendelijke transportmiddelen zouden mogelijk zelfs extra gesubsidieerd worden.

Hoe verzekeren en inschrijven?

Belangrijk om weten is dat er drie soorten e-bikes bestaan:

Een fiets met elektrische hulpmotor (maximum 250 watt vermogen en met een maximumsnelheid van 25 kilometer per uur) beschikt enkel over trapondersteuning. Om met deze fiets te rijden hebt u geen verzekering nodig.

Een gemotoriseerde fiets (maximum 1000 W en maximum 25 km/u) beschikt altijd over trapondersteuning maar kan ook zijn uitgerust met een motor die autonoom zonder gebruik van de pedalen kan werken. Enkel wanneer de fiets autonoom kan werken zonder trappen, is een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid verplicht.

Een speed pedelec (maximum 4000 W en maximum 45 km/u) is een elektrische fiets waarbij de trapondersteuning niet stopt bij 25 kilometer per uur. Door zelf mee te trappen behaalt u snelheden tot 45 km/u. Speed pedelecs worden daardoor gezien als bromfietsen, moeten dus ook ingeschreven worden en een speciale nummerplaat hebben. Ook hier geldt dat een verzekering niet nodig is als er enkel trapondersteuning wordt gegeven, maar wel indien de motor autonoom kan werken.

De meeste e-bikes zijn 'fietsen met een elektrische hulpmotor'. Die motor heeft een vermogen van maximaal 250 watt en geeft alleen trapondersteuning als de fietser zelf actief meetrapt. Dit soort e-fietsen haalt snelheden tot 25 kilometer per uur, wordt beschouwd als een gewone fiets en dient dus niet verzekerd te worden.

Rijbewijs nodig?

Enkel voor de speed pedelecs is een AM-rijbewijs (bromfiets) of autorijbewijs (klasse B) nodig.

Waar rijden?

Voor de fietsen met elektrische hulpmotor en de gemotoriseerde fietsen gelden dezelfde verkeersregels als voor gewone fietsen. Daarmee bent u dus verplicht om op het fietspad te rijden, als dat er is. Met de speed pedelec valt u onder de regels voor de bromfietsen klasse B. Zij moeten afhankelijk van de signalisatie op de rijbaan of op het fietspad rijden.

Wat dragen?

Voor fiets met elektrische hulpmotor en de gemotoriseerde fietsen geldt geen helmplicht. Voor de speed pedelecs mag u kiezen tussen een fiets- of een bromfietshelm. Voor de speed pedelecs moet wel een helm gedragen worden. Een speciaal ontworpen helm, die de nek en slapen extra ondersteunt en gehomologeerd is door het BIVV, kost tussen de 80 en de 200.