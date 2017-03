Er is een nieuwe trailer van ‘Pirates of the Caribbean: Salazar’s Revenge’ online geplaatst. Waar dat Johnny Depp in de twee voorgaande trailers nog uitblonk in afwezigheid, is hij nu weer in volle glorie te zien als Captain Jack Sparrow. Met dit vijfde deel komt er binnenkort ook een einde aan de filmreeks.

In de film gaat Sparrow op zoek naar de Drietand van Poseidon om zo zijn oude aartsrivaal Captain Salazar te verslaan. Ook acteurs als Orlando Bloom en Javier Bardem maken opnieuw hun opwachting in de blockbuster.

Oorspronkelijk zou de film al uitkomen in 2015, maar door problemen met het script werd de film meermaals uitgesteld.

De recentste film uit de franchise, ‘On Stranger Tides’, dateert intussen van zes jaar geleden. Vanaf 24 mei is ‘Pirates of the Caribbean: Salazar’s Revenge’ te zien in ons land.